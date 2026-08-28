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Trabzonspor'un Konferans Ligi rakipleri belli oldu

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UEFA Konferans Ligi’nde mücadele edecek Trabzonspor’un lig aşamasındaki rakipleri belli oldu.

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor'un lig aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki üçüncü organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşamasındaki eşleşmeleri Monako'da yapılan kura çekimiyle belirlendi. Organizasyonda Beşiktaşlı eski futbolcu Metin Tekin de sahnede yer alarak kura çekimini gerçekleştirdi. Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde Freiburg, Crvena Zvezda (D), Hearts, KuPS (D), Jablonec ve CSKA Sofia (D) ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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