Haberler

Trabzonspor'un Konferans Ligi rakipleri belli oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Bordo-mavili takım, ligde Freiburg, Kızılyıldız, KuPS, Hearts, Jablonec ve CSKA Sofya ile karşılaşacak

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.

Avrupa'nın üç numaralı futbol organizasyonunun lig aşaması kuraları, Monako'daki Grimaldi Forum'da çekildi. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Metin Tekin, kura çekimini gerçekleştirdi.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek Trabzonspor, lig aşamasında Freiburg (Almanya), Kızılyıldız (Sırbistan), KuPS (Finlandiya), Hearts (İskoçya), Jablonec (Çekya) ve CSKA Sofya (Bulgaristan) karşılaşacak.

Bordo-mavili takım, sahasında Freiburg, Hearts ve Jablonec, deplasmanda Kızılyıldız, KuPS ve CSKA Sofya ile karşı karşıya gelecek.

Konferans Ligi finali, 2 Haziran Çarşamba Beşiktaş'ın sahası Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA
Kuralar çekildi! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa'daki rakipleri

İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa'daki rakipleri

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den taraftara Şampiyonlar Ligi hediyesi! Ferdi Kadıoğlu geliyor

Fenerbahçe'den taraftara Şampiyonlar Ligi hediyesi
Bahşişi bildirmeyene ağır fatura! İşverenlere on binlerce TL ceza kesilecek

Tüm işverenleri ilgilendiriyor! Bildirmeyene ağır fatura kesilecek
Galatasaray'a 39 milyon euroluk çılgın teklif! Yönetim düşünmeden reddetti

Galatasaray'a transfer piyasasını altüst edecek teklif

“Masöz aranıyor” diyerek kadınları fuhuş ağına çekmişler! 6 şüpheli yakalandı

Yaptığından utanmadı, fotoğrafı çekilince utandı
Sedat Peker'den 'Geri döneceğim' paylaşımı

"Geri döneceğim" paylaşımı yaptı

Bir il bu olayı konuşuyor! 100 lira verdi, 8 milyon TL kazandı

Bir il bu olayı konuşuyor! 100 lira verdi, 8 milyon TL kazandı
'Doğan değilim, Hasan'ım' dedi ama kurtulamadı! İzmir'de akılalmaz saldırı

"Doğan değilim, Hasan'ım" dedi ama kurtulamadı! Yanlış kişiyi vurdular