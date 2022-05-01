Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında şaşırtan anlar! Taraftar, Berat Özdemir'in şortunu indirdi
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38 yıl sonra gelen zaferi coşkuyla kutlayan Trabzonspor taraftarları, futbolcuları Berat Özdemir'i zor durumda bıraktı. Bir taraftarın, milli futbolcunun şortunu indirdiği anlar sosyal medyada büyük ilgi çekti.
Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğu ilan eden Trabzonspor'da taraftarlar karşılaşmanın son düdüğünün çalmasıyla birlikte büyük sevinç yaşadı. Tribünden sahaya akın eden taraftarlarla futbolcu Berat Özdemir arasında yaşananlar dikkat çekti.
TARAFTAR, BERAT ÖZDEMİR'İN ŞORTUNU İNDİRDİ
Berat Özdemir, taraftarın kendisiyle fotoğraf çektirme taleplerini geri çevirmezken küçük bir sürprizle karşılaştı. Milli futbolcunun bir taraftar ile fotoğraf çektirdiği sırada arkasında bulunan başka bir taraftar tarafından şortu indirildi. Hemen şortunun aşağıya çekildiğini fark eden Berat Özdemir, şortunu yukarı çekti ve taraftarı uyardı.
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