Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında şaşırtan anlar! Taraftar, Berat Özdemir'in şortunu indirdi

Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğu ilan eden Trabzonspor'da taraftarlar karşılaşmanın son düdüğünün çalmasıyla birlikte büyük sevinç yaşadı. Tribünden sahaya akın eden taraftarlarla futbolcu Berat Özdemir arasında yaşananlar dikkat çekti.

TARAFTAR, BERAT ÖZDEMİR'İN ŞORTUNU İNDİRDİ

Berat Özdemir, taraftarın kendisiyle fotoğraf çektirme taleplerini geri çevirmezken küçük bir sürprizle karşılaştı. Milli futbolcunun bir taraftar ile fotoğraf çektirdiği sırada arkasında bulunan başka bir taraftar tarafından şortu indirildi. Hemen şortunun aşağıya çekildiğini fark eden Berat Özdemir, şortunu yukarı çekti ve taraftarı uyardı.

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