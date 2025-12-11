Haberler

Trabzonspor'un Oulai'den istediği bonservis bedeli belli oldu
Manchester City dahil birçok kulübün Trabzonspor'un 5.5 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi. Trabzonspor'un performansıyla parlayan Oulai'den 40 milyon euro üzerinde bonservis istediği aktarıldı.

  • Trabzonspor, Christ Inao Oulai için 40 milyon euro'nun üzerinde bonservis bedeli istiyor.
  • Christ Inao Oulai, 2030 yılına kadar Trabzonspor ile sözleşmesi bulunan 19 yaşında bir orta saha oyuncusudur.
  • Christ Inao Oulai, bu sezon çıktığı 9 maçta 1 gol ve 2 asist yaptı.

Trabzonspor'un sezon başında 5.5 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai, performansıyla göz kamaştırıyor.

BİRÇOK TAKIMIN RADARINA GİRDİ

TEAMtalk'ta yer alan habere göre; Manchester City başta olmak üzere Avrupa'dan birçok kulübün Oulai'yi takip ettiği belirtildi. Haberde, Trabzonspor'un oyuncusunu satmayı düşünmediği belirtilirken, genç isme biçilen bonservis bedeli de belli oldu.

İSTENEN BONSERVİS BELLİ OLDU

Haberde, bordo-mavililerin genç futbolcu için 40 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis beklentisine sahip olduğu da aktarıldı. Trabzonspor formasıyla kısa sürede dikkat çeken Oulai, oyunun iki yönünde aktif rol oynaması, yüksek tempo kapasitesiyle ekiplerinin radarına girdi.

SEZON PERFORMANSI

Trabzonspor ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oulai, bu sezon çıktığı 9 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

