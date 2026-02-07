Haberler

Trabzonspor'un takım otobüsüne saldırı anları kamerada
Trabzonspor'un Samsunspor maçı öncesinde takım otobüsüne düzenlenen taşlı saldırının görüntüleri yayımlandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

TRABZONSPOR'un, Samsunspor maçı öncesi takım otobüsüne taşlı saldırı düzenleyen şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı.

Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşan Trabzonspor'un Tekkeköy ilçesinde takım otobüsüne maç öncesi taşlı saldırı düzenlendi. O anlara ait görüntüler ise ortaya çıktı. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
