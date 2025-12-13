Trabzonspor'un net borcu açıklandı

Trabzonspor'un Mali Genel Kurulu'nda bordo-mavili kulübün güncel borç tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Genel kurulda yapılan sunumda kulübün net borcunun milyarlar seviyesine ulaştığı açıklandı.

MALİ GENEL KURUL KTÜ'DE YAPILDI

Trabzonspor'un Olağan Mali Genel Kurulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda kulübün mali ve idari gündem maddeleri ele alınırken, camianın merakla beklediği borç rakamları da netlik kazandı.

NET BORÇ 3 MİLYAR 698 MİLYON TL

Genel kurulda konuşan Trabzonspor Genel Müdürü Sinan Zengin, kulübün güncel mali durumuna ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı. Zengin, Trabzonspor'un net borcunun 3 milyar 698 milyon TL olduğunu açıkladı. Açıklanan rakam, salonda bulunan üyeler tarafından dikkatle takip edildi.

YÖNETİME OY BİRLİĞİYLE İBRA

Mali tabloya ilişkin sunumun ardından yapılan oylamada mevcut Trabzonspor Yönetim Kurulu, mali ve idari yönden oy birliğiyle ibra edildi. Bu sonuç, yönetim kuruluna genel kurul nezdinde tam güven verildiğini ortaya koydu.