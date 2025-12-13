Haberler

Trabzonspor'un net borcu açıklandı

Güncelleme:
Trabzonspor'un Mali Genel Kurulu'nda kulübün net borcunun 3 milyar 698 milyon TL olduğu açıklandı. Genel kurulda mevcut yönetim, mali ve idari açıdan oy birliğiyle ibra edildi.

Trabzonspor'un Mali Genel Kurulu'nda bordo-mavili kulübün güncel borç tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Genel kurulda yapılan sunumda kulübün net borcunun milyarlar seviyesine ulaştığı açıklandı.

MALİ GENEL KURUL KTÜ'DE YAPILDI

Trabzonspor'un Olağan Mali Genel Kurulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda kulübün mali ve idari gündem maddeleri ele alınırken, camianın merakla beklediği borç rakamları da netlik kazandı.

NET BORÇ 3 MİLYAR 698 MİLYON TL

Genel kurulda konuşan Trabzonspor Genel Müdürü Sinan Zengin, kulübün güncel mali durumuna ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı. Zengin, Trabzonspor'un net borcunun 3 milyar 698 milyon TL olduğunu açıkladı. Açıklanan rakam, salonda bulunan üyeler tarafından dikkatle takip edildi.

YÖNETİME OY BİRLİĞİYLE İBRA

Mali tabloya ilişkin sunumun ardından yapılan oylamada mevcut Trabzonspor Yönetim Kurulu, mali ve idari yönden oy birliğiyle ibra edildi. Bu sonuç, yönetim kuruluna genel kurul nezdinde tam güven verildiğini ortaya koydu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFerit Garipoğlu:

tüm futbol kulüpleri kapatılsın çünkü hep zarardalar

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıerdal aydoğan:

hiçbirşey üretmeyen bu spor kulüplerini yönetenler milyonlarca euro yu harcıyolar yetmiyor bide borca giriyolar 1-2 sene sonra defolup gidiyolar sonra yeni gelen harcıyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

