Trabzonspor'un Konferans Ligi Rakipleri Belli Oldu

UEFA Konferans Ligi lig aşamasında mücadele edecek Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.

Trabzonspor'un da yer aldığı UEFA Konferans Ligi lig aşaması kura çekimi, Monaco'daki Grimaldi Forum'da yapıldı. Final müsabakasının Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirileceği turnuvanın kura çekimini Beşiktaş'ın eski futbolcularından Metin Tekin yaptı. Toplam 36 takımın yer aldığı UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor, 6 torbanın yer aldığı kuraya 4. torbadan katıldı ve her torbadan 1'er takımla eşleşti.

Kura çekiminin ardından Trabzonspor; Freiburg, Kızılyıldız, KuPS, Hearts, Jablonec ve CSKA Sofya ile eşleşti. Bordo-mavililer Freiburg, Hearts ve Jablonec ile evinde karşılaşacak. Karadeniz ekibi; Kızılyıldız, KuPS ve CSKA Sofya ile ise deplasmanda mücadele edecek.

UEFA Konferans Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması 15 Ekim'de başlayacak. Final müsabakası ise 2 Haziran 2027 Çarşamba günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı