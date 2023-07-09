Trabzonspor'un Joaquin Fernandez'i sakatlandı

Trabzonspor'un Slovenya kampında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımı ile oynadığı hazırlık maçında savunma oyuncusu Joaquin Fernandez'in sol kaval kemiğinde ödem ve diz eklemi içerisinde minimal kanama tespit edildi.

Trabzonspor'un Slovenya kampında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımı ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan savunma oyuncusu Joaquin Fernandez'in sol kaval kemiğinde ödem ve diz eklemi içerisinde minimal kanama tespit edildiği bildirildi.

Kulüp sağlık kurulu başkanı Ahmet Beşir, Joaquin Fernandez'in durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Hajduk Split hazırlık karşılaşması sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Joaquin Fernandez'in yapılan muayene ile görüntülemelerinde, travmaya bağlı sol kaval kemiğinde ödem ve diz eklemi içerisinde minimal kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.