Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Trabzonspor, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin forması giyen İrfan Can Kahveci'nin transferi için harekete geçti.

SADETTİN SARAN İLE GÖRÜŞME

Trabzonspor yönetimi, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek için kolları sıvadı. Bordo-mavililerde teknik direktör Fatih Tekke'nin milli oyuncuyu kadrosunda görmek istediği öğrenildi. Bu doğrultuda Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, gelecek günlerde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'la ile bizzat bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Bordo-mavililerin deneyimli oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık formülü ile transfer etmek istediği, 30 yaşındaki oyuncunun da düzenli oynayabileceği bir takım arayışına başladığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon kadro dışı kaldığı bölüme kadar 12 maça çıkan milli oyuncu, bu maçlarda gol ya da asist yapamadı.