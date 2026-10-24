Trabzonspor'un ilk şampiyon kadrosundaki Kadir Özcan, vefatının 13. yılında anıldı

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Trabzonspor'un unutulmaz isimlerinden Kadir Özcan, vefatının 13. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, ilk şampiyonluk yaşayan takım kadrosunda forma giyen Özcan'ın, Akçaabat ilçesinin Dürbinar Mahallesi Mezarlığındaki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Anma törenine Özcan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ali Haydar Gedikli, Genel Sayman Derviş Köz, yönetim kurulu üyesi Coşkun Öztürk ve Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören ile sevenlerinin katıldığı belirtildi.

Kaynak: AA