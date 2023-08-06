Trabzonspor'un gençleri Bjelica'nın radarında

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, yeni sezon öncesinde A takıma yükselme potansiyeli gördüğü genç oyuncuların müsabakalarını izleyerek gelişimlerini yakından takip ediyor.

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor'da, teknik direktör Nenad Bjelica, Trabzonspor akademisinde genç oyuncu avına çıktı. Dün sabah saat 10.00'da tek idman yapan bordo-mavili takımın hocası, U19 takımının yeni sezon hazırlıkları kapsamında Sebat Gençlik Spor ile oynadığı hazırlık maçını teknik ekibiyle birlikte izledi. Bordo-mavili gençlerin sahadan 1-0 mağlup ayrıldığı müsabakada Bjelica, uzun vadede A takımla idmanlara çıkarmayı planladığı ve potansiyel gördüğü genç yetenekler hakkında çeşitli notlar aldı.