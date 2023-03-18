Trabzonspor'un genç yıldızı Naci Ünüvar, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı

Trabzonspor'un Ajax'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve Hollanda Milli Takımı'nın alt yaş gruplarıyla şampiyonluk yaşamış olan Naci Ünüvar, A Milli Takım düzeyinde Türkiye'yi seçti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ünüvar, "Ay Yıldızlı formayı gururla temsil etme kararı aldım. İnşallah Türk Milli Takımı ile nice başarılar kazanacağız." dedi.