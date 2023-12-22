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Trabzonspor'un eski başkanı Özkan Sümer'e anma töreni düzenlendi

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Trabzonspor Kulübü'nün eski başkanlarından Özkan Sümer'in ölümünün 3. yıldönümünde mezarı başında anma töreni gerçekleştirildi. Törene kulüp yöneticileri, eski futbolcular ve sevenleri katıldı.

Trabzon spor Kulübü'nün 3 yıl önce vefat eden eski başkanlarından Özkan Sümer'e mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Trabzon spor Kulübü'nün eski başkanlarından aynı zamanda kulüpte teknik direktörlük ve futbolculuk geçmişi de bulunan Özkan Sümer için ölümünün 3'ncü yıldönümünde Maçka İlçesi'ndeki mezarı başında anma töreni gerçekleştirildi. Törene; bordo-mavili kulübün yönetim kurulu üyeleri, kurulların başkan ve temsilcileri, eski yöneticiler, eski futbolcular ile Sümer'in ailesi ve sevenleri katıldı.

Anma töreninde konuşan Trabzon spor Genel Sekreteri Kemal Ertürk, Özkan Sümer'in dünya tarihinde başka bir örneğinin olmadığını belirterek, "Özkan hocamız, dünya spor tarihinde hem oynadığı kulüpte futbolculuk hem hocalık hem de başkanlık yapan ender kişilerden biridir. Bu gurur, Özkan hocamızın gururudur. Kendisine hep hocamız diyoruz. Aslında Trabzonspor'un başkanlığını da yapmıştır ama hep hocamız diye hitap ediyoruz çünkü Özkan hocamız bize yol göstermiştir, yol gösteren olmuştur. Hocalık yapmıştır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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