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Trabzonspor'un Eski Başkanı Mustafa Şamil Ekinci Hayatını Kaybetti

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Trabzonspor'un eski başkanı Mustafa Şamil Ekinci, 83 yaşında hayatını kaybetti. Kulüp, Ekinci'nin vefatının ardından taziye mesajı yayımladı ve geçmişteki başarılarını anarak başsağlığı diledi.

Trabzonspor eski başkanı Mustafa Şamil Ekinci, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Trabzonspor'un eski başkanlarından Mustafa Şamil Ekinci, 83 yaşında hayata veda etti. Bordo-mavili kulüp de Ekinci'nin vefatının ardından bir taziye mesajı yayımladı. Karadeniz ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "5 yıllık başkanlığı döneminde kulübümüze; 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandıran efsane başkanımız, eski divan kurulu başkanımız, eski 2. başkanımız Mustafa Şamil Ekinci'nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ekinci'ye Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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