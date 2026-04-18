Trabzonspor'un eski başkanı Atay Aktuğ vefat etti

Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı Atay Aktuğ vefat etti.

Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı Atay Aktuğ vefat etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz ve eski başkanımız Atay Aktuğ'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Atay Aktuğ'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Trabzon'da 11 Nisan 1945'te dünyaya gelen Aktuğ, futbolculuk kariyerinde İdmanocağı ve Akçaabat Sebatspor'un ardından Trabzonspor'da forma giymiş, kaptanlık görevini de üstlenmişti. 1981-1982 sezonunda Mustafa Günaydın başkanlığındaki yönetim kurulunda Basın İlişkilerinden Sorumlu Yönetici olarak görev yapan Aktuğ, 21 Aralık 2003-18 Aralık 2005 tarihleri arasında ise Trabzonspor Kulübü Başkanlığı'nı yürütmüştü.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu olan Aktuğ, 1989-1994 yılları arasında Trabzon Belediye Başkanlığı görevinde de bulunmuştu.

Aktuğ'un cenazesi yarın ikindi namazından sonra İskenderpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
