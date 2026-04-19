Trabzonspor'un eski başkanı Atay Aktuğ, son yolculuğuna uğurlandı

Dün vefat eden Trabzonspor ve Trabzon Belediyesinin eski başkanlarından 81 yaşındaki Atay Aktuğ, düzenlenen törenlerin ardından defnedildi.

Aktuğ için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törene, Vali Tahir Şahin, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve futbolcu Okay Yokuşlu yer aldı.

Kafkas, törende yaptığı konuşmada, Atay Aktuğ'nun şehrin ve Trabzonspor'un ruhunu ve değerlerini taşıyan bir Trabzonsporlu olduğunu söyledi.

Trabzon'un önemli bir değerini kaybettiğini ifade eden Kafkas, "Formamızı giydiği yıllarda gösterdiği mücadele, kaptan olarak üstlendiği sorumluluk ve ardından yönetici, başkan olarak kulübümüze yaptığı katkılar, onun Trabzonspor'a olan bağlılığının en açık göstergesidir. Başkanlığı döneminde yaşattığı Türkiye Kupası sevinci ise önemli hatıralardan biri olarak daima yaşayacaktır." diye konuştu.

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ören de Aktuğ'un bordo-mavili camianın yetiştirdiği örnek bir insan olduğunu vurgulayarak, "Hayatı boyunca Trabzonspor'a ve bu şehre kattığı değerler ve bıraktığı izler asla unutulmayacaktır. Bu camianın hafızasında yer etmiş bir değer, bir gönül insanıydı. Bugün bize düşen en büyük sorumluluk onun bıraktığı değerlere sahip çıkmak ve mirasını yaşatmaktır." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinde de tören düzenlendi

Aktuğ için Büyükşehir Belediyesi önünde de tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı konuşmada, Aktuğ'un şehre önemli hizmetleri olduğunu vurguladı.

Şehir adına hüzünlü bir gün yaşadıklarını dile getiren Genç, "İşte böyle iş yaparsanız, hizmet üretirseniz, şehriniz adına değer üretirseniz, şehrinize değer kazandırırsanız kalıcı olan bunlar oluyor. Sayın başkanımızda hem güzel şehrimize hizmet etti hem de güzel Trabzonspor'umuzun başarısına katkılar sağladı. Mekanı cennet olsun." dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da Aktuğ'un çalışkanlığının yanı sıra beyefendi bir kişiliğe sahip olduğunu ifade ederek, "Geride pırıl pırıl evlatlar bıraktı. Devlet, millet, Cumhuriyet ve Atatürk sevdalısı. Ne yaptıysa doğru, düzgün, liyakatiyle, adaleti ve vicdanıyla yaptı. Hepimizin geride gurur duyacağı izler bıraktı." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Atay Aktuğ'un cenazesi, İskenderpaşa Cami'ne getirildi.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Aktuğ'un cenazesi, Sülüklü Mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Aktuğ'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile çok sayıda vatandaş katıldı.