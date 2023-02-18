Trabzonspor'un efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti Spor Haberleri Trabzonspor tarihine adını yazdıran efsane teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı (87) hayatını kaybetti. Trabzonspor tarihine adını yazdıran efsane teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı (87) hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Trabzonspor'un eski teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı, bu akşam saatlerinde evinde hayatını kaybetti. Bordo-mavili camia, kulüp tarihine adını yazdıran teknik adamın görev aldığı dönemlerde 4 kez Birinci Lig şampiyonluğu, 1 kez İkinci Lig şampiyonluğu, 3 kez Türkiye Kupası, 5 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 kez Başbakanlık Kupası ve 1 kez Kıbrıs Barış Kupası kazanmıştı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Ahmet Suat Özyazıcı Trabzonspor Spor Haberler

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