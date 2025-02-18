Trabzonspor'un Efsane Teknik Direktörü Ahmet Suat Özyazıcı Anıldı

Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı, ölümünün 2. yıl dönümünde Trabzon Sülüklü Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Anma törenine, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, yönetim kurulu üyeleri ve Teknik Direktör Şenol Güneş'in yanı sıra, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, kurul başkan ve temsilcileri ile Ahmet Suat Özyazıcı'nın ailesi ve sevenleri katıldı.

Anma töreninde konuşan bordo-mavili kulübün asbaşkanı Zeyyat Kafkas, "Ahmet Suat Özyazıcı, efsane teknik direktörümüz ve kulübümüz tarihine ismini altın harflerle yazdırmış bir şahsiyettir. Kendisi sadece bir teknik adam değil, aynı zamanda bir ekol, bir karakter ve Trabzonspor'un öz kimliğinin şekillenmesinde önemli rol üstlenmiş bir liderdir. Kendisini, Trabzonspor devrimine verdiği katkılarla, yetiştirdiği oyuncularla ve kazandırdığı şampiyonluklarla nesiller boyunca hep anacağız. Minnetle, saygıyla. Ruhu şad olsun" dedi.

Trabzonspor'un Teknik Direktörü Şenol Güneş ise, "Hem şehrimize hem Trabzonspor'a hem de şehirdeki tüm dostlara katkılarından dolayı Ahmet Suat Özyazıcı'ya teşekkür ediyoruz. Her zaman ilk günkü heyecanla yanımızda olmasını istediğimiz Suat Abi aramızdan ayrıldı. Hepimiz bir gün ayrılacağız. Bu güzelliklerin ve birlikteliklerin devam etmesini dilerim, çünkü Suat Abi'nin bize öğrettiği en büyük şey bir aile, bir dostluk ve takım ortamı oluşturmaktı. O, çok sıcak bir abi, bir baba gibiydi. Hocalığı bir yana, onun samimiyetini ve sevgisini kolay kolay göremeyiz. Bugünlerde bile buna çok daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Müthiş bir zekaya sahip, çok değerli bir abimizdi. Şehrimizin imkansızlıklar içinde olduğu bir dönemde imkan oluşturan, dar alanda yetişip Trabzonspor'u uluslararası arenaya taşıyan büyük bir değerdi. Sportif başarılarının yanında, şehrimize sosyal anlamda da katkılar sunmuş bir büyüğümüzdü. Hakkını helal etsin, biz zaten helal ettik" diye konuştu.

Merhum Özyazıcı için dualar edilerek kabri başına çiçek bırakıldı. - TRABZON