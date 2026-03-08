Haberler

Trabzonspor'da Bouchouari'nin sol ayağının dış yan bağında yırtık ve kanama tespit edildi

Güncelleme:
Trabzonsporlu futbolcu Benjamin Bouchouari'nin sol ayak bileğinde yırtık ve kanama tespit edildi. Kulüp sağlık kurulu, oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, bordo-mavili kulübün internet sitesinden Benjamin Bouchouari'nin sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığımız RAMS Başakşehir maçında sol ayak bileğinde burkulma meydana gelen oyuncumuz Benjamin Bouchouari'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol ayak bileği dış yan bağında yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

