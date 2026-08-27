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Trabzonspor Avrupa'da 756 Günlük Galibiyet Hasretini Sürdürdü

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Trabzonspor, Ferencvaros'a 4-0 kaybederek Avrupa Ligi'nden elendi ve Avrupa kupalarında 756 günlük galibiyet hasretini sonlandıramadı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iki maçta da galibiyet alamayan takım, toplam 3 kırmızı kart gördü.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Macaristan'ın Ferencvaros takımına 4-0 yenilerek elenen Trabzonspor, Avrupa kupalarında 756 günlük galibiyet hasretini sonlandıramadı.

En son 1 Ağustos 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını sahasında 1-0 yenen bordo-mavililer, daha sonra Avrupa'da oynadığı 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

Ruzomberok karşısında turu geçen Karadeniz ekibi, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımına deplasmanda 2-0, sahasında 1-0 kaybederek Konferans Ligi'nde yoluna devam etti.

Bordo-mavililer, Konferans Ligi play-off turunda deplasmanda 0-0 berabere kaldığı St. Gallen'e evinde normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta penaltı atışları sonucu elendi.

2024-2025 sezonunda ligi 7. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakke elde edemeyen Karadeniz ekibi, geçen sezon ise Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getirerek UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan itibaren katılmaya hak kazandı.

Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a ilk maçta 1-0, ikinci maçta ise 4-0 kaybederek elendi.

Bordo-mavililer, böylelikle Avrupa kupalarındaki 756 günlük özleme son veremedi.

Fatih Tekke ile galibiyet yaşayamadı

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ikinci Avrupa maçından da galibiyetle ayrılamadı.

Futbolculuk döneminde Rus temsilcisi Zenit formasıyla UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Tekke, teknik direktörlük kariyerindeki ilk Avrupa sınavında Ferencvaros karşısında 1-0 ve 4-0'lık yenilgiler yaşadı.

Teknik direktörlük kariyerine Kayseri Erciyesspor'da başlayan 48 yaşındaki Tekke, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor, Bursaspor ve Alanyaspor'da görev yaptıktan sonra görev aldığı Trabzonspor'da takımını Avrupa'ya taşımıştı.

Salah'ta Avrupa'da sessiz kaldı

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ta Avrupa'daki bordo-mavili takım formasıyla ilk iki maçta sessiz kaldı.

Ligde İstanbul Başakşehir karşısında alınan 2-1'lik galibiyette takımının gollerini kaydeden Salah, Avrupa'da golle tanışamadı.

Salah, müsabakanın 64. dakikasında da teknik direktör Fatih Tekke tarafından kenara alındı.

İki maçta 3 kırmızı kart gördü

Trabzonspor, Ferencvaros karşısındaki iki maçta toplam 3 kırmızı kart gördü.

Trabzon'da oynan ilk karşılaşmada Nwaiwu kırmızı kart görürken Macaristan'daki karşılaşmanın 12. dakikasında Malinovskyi, 57. dakikasında da Cabral kırmızı kart ile takımlarını 9 kişi bıraktı.

Kaynak: AA
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