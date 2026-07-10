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Trabzonspor'da kuvvet çalıştı

Trabzonspor'da kuvvet çalıştı
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Trabzonspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah yapılan kuvvet antrenmanıyla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, akşam da çalışacak.

TRABZONSPOR, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün saat 10.30'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde oyuncular salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Bordo mavililer, yeni sezon hazırlıklarına bugün saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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