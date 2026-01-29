Haberler

Trabzonspor, Umut Nayir'i kadrosuna kattı

Trabzonspor, Umut Nayir'i kadrosuna kattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'un golcü oyuncusu Umut Nayir'i kadrosuna kattığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

  • Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'dan Umut Nayir'i bedelsiz olarak transfer etti ve 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzaladı.
  • Trabzonspor, Umut Nayir transferi karşılığında Kazeem Olaigbe ve Rayyan Baniya'nın Konyaspor'a transferini kabul etti ve bu transferlerden 4 milyon euro bonservis geliri elde edecek.
  • Umut Nayir, bu sezon TÜMOSAN Konyaspor ile Trendyol Süper Lig'de oynadığı 19 maçta 8 gol attı ve 2 asist yaptı.

Süper Lig devi Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'dan renklerine bağladığı Umut Nayir transferini TFF'ye bildirdi.

HAZİRAN 2027'YE DEK İMZALADI

Bordo-mavili kulüp, bedelsiz olarak kadrosuna kattığı golcü oyuncu Umut Nayir ile 30 Haziran 2027'de son erecek bir sözleşme imzaladı.

KONYASPOR'A İKİ FUTBOLCU GİTTİ

Trabzonspor, bu transfer karşılığında Belçikalı futbolcu Kazeem Olaigbe ile savunma oyuncusu Rayyan Baniya'nın transferi konusunda Konyaspor ile anlaşmaya vardı. Bordo-mavililer, iki futbolcunun transferinden toplam 4 milyon euro bonservis geliri elde edecek. Yapılan anlaşma kapsamında Karadeniz devi, Olaigbe ve Baniya'nın gelecek dönemdeki satışlarından doğacak haklarının yüzde 50'sini alacak.

SEZON PERFORMANSI

32 yaşındaki santrfor, TÜMOSAN Konyaspor ile bu sezon Trendyol Süper Lig'de çıktığı 19 karşılaşmada 8 gol ve 2 asistlik katkı yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak

Trump istedi, Putin kabul etti! 1 hafta boyunca sürecek
Van ve Ağrı'da sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında

İki ilimizde sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat! Hızla yayılmaya başladı

3 haftadan uzun sürüyorsa dikkat! Hızla yayılmaya başladı
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı

Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
Kars'ta 2 gündür kayıp olan Savaş Güzel asansör boşluğunda ölü bulundu

İki gündür kayıptı, cansız bedeni devlet dairesinden çıktı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat! Hızla yayılmaya başladı

3 haftadan uzun sürüyorsa dikkat! Hızla yayılmaya başladı
Başkan seçildiği kulüpte koltuğa oturur oturmaz hayatının şokunu yaşadı

Başkan seçildiği kulüpte koltuğa oturur oturmaz hayatının şokunu yaşadı
Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...