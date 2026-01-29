Trabzonspor, Umut Nayir'i kadrosuna kattı

Süper Lig devi Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'dan renklerine bağladığı Umut Nayir transferini TFF'ye bildirdi.

HAZİRAN 2027'YE DEK İMZALADI

Bordo-mavili kulüp, bedelsiz olarak kadrosuna kattığı golcü oyuncu Umut Nayir ile 30 Haziran 2027'de son erecek bir sözleşme imzaladı.

KONYASPOR'A İKİ FUTBOLCU GİTTİ

Trabzonspor, bu transfer karşılığında Belçikalı futbolcu Kazeem Olaigbe ile savunma oyuncusu Rayyan Baniya'nın transferi konusunda Konyaspor ile anlaşmaya vardı. Bordo-mavililer, iki futbolcunun transferinden toplam 4 milyon euro bonservis geliri elde edecek. Yapılan anlaşma kapsamında Karadeniz devi, Olaigbe ve Baniya'nın gelecek dönemdeki satışlarından doğacak haklarının yüzde 50'sini alacak.

SEZON PERFORMANSI

32 yaşındaki santrfor, TÜMOSAN Konyaspor ile bu sezon Trendyol Süper Lig'de çıktığı 19 karşılaşmada 8 gol ve 2 asistlik katkı yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.