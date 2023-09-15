Trabzonspor, Umut Güneş'e formayı giydirdi! Alanyaspor'a 2.3 milyon euro ödenecek
Trabzonspor, Alanyaspor'dan Umut Güneş'i renklerine bağladı. Bordo-mavililer, bu transfer için Akdeniz ekibine 2.3 milyon euro bonservis ödeyecek.
Transfer döneminin kapanmasına saatler kala Trabzonspor, Alanyaspor'dan Umut Güneş'i kadrosuna kattı. Bordo-mavililer, transferin maliyetini KAP'a bildirdi.
BONSERVİSİ İÇİN 2.3 MİLYON EURO ÖDENDİ
Trabzonspor KAP'a yaptığı bildirimde, "Profesyonel futbolcu Umut Güneş'in, Kulübümüze transferi konusunda Alanyaspor ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Alanyaspor'a sözleşme fesih bedeli olarak 2.300.000.-Eur 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20'si ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.
5 YILLIK MAAŞ PLANI
Futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavililerin futbolcuya senelere göre vereceği maaşlar söyle:
- 2023-2024 futbol sezonu için8.000.000.-TL garanti ücret,
- 2024-2025 futbol sezonu için9.500.000.- TL garanti ücret,
- 2025-2026 futbol sezonu için 11.000.000.- TL garanti ücret,
- 2026-2027 futbol sezonu için 12.500.000.- TL garanti ücret ödenecektir.
- Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya;
- 2027-2028 futbol sezonu için 14.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
- Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.