Trabzonspor, Umut Güneş'e formayı giydirdi! Alanyaspor'a 2.3 milyon euro ödenecek

Transfer döneminin kapanmasına saatler kala Trabzonspor, Alanyaspor'dan Umut Güneş'i kadrosuna kattı. Bordo-mavililer, transferin maliyetini KAP'a bildirdi.

BONSERVİSİ İÇİN 2.3 MİLYON EURO ÖDENDİ

Trabzonspor KAP'a yaptığı bildirimde, "Profesyonel futbolcu Umut Güneş'in, Kulübümüze transferi konusunda Alanyaspor ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Alanyaspor'a sözleşme fesih bedeli olarak 2.300.000.-Eur 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20'si ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

5 YILLIK MAAŞ PLANI

Futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavililerin futbolcuya senelere göre vereceği maaşlar söyle: