Trabzonspor, Uğurcan Çakır ile yolların ayrılma ihtimaline karşı Günay Güvenç'i radarına aldı

İki sezondur Avrupa'dan teklifler alan Uğurcan Çakır, Trabzonspor ile yolları ayırabilir. Deneyimli eldiven ile yolların ayrılması durumunda ise bordo-mavililerin B planı hazır.

HEDEFTE GÜNAY GÜVENÇ VAR

61 Saat'in haberine göre Trabzonspor, takımdan ayrılma olasılığı bulunan Uğurcan Çakır'ın yerine Gaziantep Fk'dan Günay Güvenç'i radarına aldı. Gaziantep Fk'nın ligden çekilmesi sonrası sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralanan Günay, daha sonra Gaziantep'e geri dönecek.

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR

Günay Güvenç'in Gaziantep FK ile olan sözleşmesi 2024 Mayıs'ta sona erecek. Bu sezon 23 resmi maçta görev alan 31 yaşındaki eldiven, kalesinde 31 gol görürken 3 maçta ise kalesini gole kapadı.