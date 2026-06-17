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Trabzonspor "UEFA'nın yaptırım risklerinin" ortadan kalktığını duyurdu

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Trabzonspor Kulübü, UEFA Finansal Kontrol Kurulu ile imzaladığı yapılandırma anlaşması kapsamındaki tüm yükümlülükleri yerine getirdiğini ve 2026/2027 sezonuna kadar uygulanması muhtemel yaptırım risklerinin ortadan kalktığını duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu ile imzaladığı yapılandırma anlaşmasının tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve yaptırım risklerinin ortadan kalktığını duyurdu.

Bordo-mavili kulübün açıklamasında, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) ile Temmuz 2023'te imzalanan yapılandırma anlaşması kapsamındaki tüm yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirildiği belirtilerek "UEFA tarafından bugün kulübümüze iletilen resmi bildirimle birlikte söz konusu süreç başarıyla tamamlanmıştır. Böylece kulübümüz anlaşma kapsamında yer alan tüm operasyonel, mali ve sportif kriterleri karşılamış, 2026/2027 sezonu itibarıyla uygulanması muhtemel tüm yaptırım risklerini ortadan kaldırmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
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