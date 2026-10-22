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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde Hearts'ı 2-0 yenerek sahasında kazandı

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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 2'nci hafta karşılaşmasında sahasında Hearts'ı 2-0 mağlup etti. Salah 32'de penaltıdan, Dju 58'de attı; Cabral 90+5'te ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Nurullah CABRİ/TRABZON,

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Lawrence Wisser, Ruben Wyns, Mathias Hillaert

TRABZONSPOR: Onana, Melih Kabasakal, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Cabral, Mendy (Dk. 87 Fabinho), Folcarelli (Dk. 71 Aral Şimşir), Salah (Dk. 71 Ozan Tufan), Bouchourai (Dk. 71 Pina), Saviolo (Dk. 87 Kuzey Akçay), Dju

HEARTS: Reus, Borchgrevink (Dk. 44 Kingsley), Fagan Walcott, McCart, Mato, Miller (Dk. 75 Kerjota), Magnusson, Altena, Guendouz (Dk. 75 McPake), Braga (Dk. 90+2 Kabore), Wilson (Dk. 75 Williams

GOLLER: Dk. 32 Salah, Dk. 58 Dju ( Trabzonspor )

KIRMIZI KART: Dk. 90+5 Cabral ( Trabzonspor )

SARI KARTLAR: Cabral, Samet Akaydin, ( Trabzonspor ) - Miller, Borchgrevink, McPake ( Hearts )

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 2'nci hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Hearts'ı 2-0 mağlup etti.

7'nci dakikada Miller'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Walcott'nun kafa vuruşu direkten döndü.

10'uncu dakikada Miller'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa yükselen Braga'nın kafa vuruşu kaleci Onana'da kaldı.

21'inci dakikada Salah'ın sağdan ortasında ceza sahasında oluşan karambolde Samet Akaydin'in vuruşu yandan auta çıktı.

31'inci dakikada Magnusson ile ikili mücadeleye giren Dju yerde kaldı. Maçın hakemi Lawrance Wisser penaltı noktasını gösterdi.

32'nci dakikada Trabzonspor gol perdesini açtı. Penaltıyı kullanan Salah'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

43'üncü dakikada Salah'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Dju'nun vuruşunu kaleci Reus kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

58'inci dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Salah ile ceza sahasında ver-kaç yapan Dju'nun sol ayağıyla düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

83'üncü dakikada Saviolo'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş kaleci Reus'ta kaldı.

90+5'inci dakikada Cabral, Kerjota'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Karşılaşma ev sahibi ekip Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

REIS'TEN 7 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında 2-0 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından ilk 11'inde 7 değişiklik yaptı. Pina, Nwaiwu, Fabinho, Ozan Tufan, Muçi ve Aral Şimşir maça yedek kulübesinde başlarken Savic kadroda yer almadı. Bu isimlerin yerine Melih Kabasakal, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Mendy, Folcarelli, Bouchouari ve Saviolo maça ilk 11'de başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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