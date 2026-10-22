Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde Hearts'ı 2-0 mağlup etti

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde Hearts'ı 2-0 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Trabzonspor, İskoç ekibi Hearts'ı 2-0 mağlup etti. Salah 32. dakikada penaltıdan, Dju 58. dakikada attığı gollerle galibiyeti getirirken Cabral 90+5'te kırmızı kart gördü.
Stat: Papara Park
Hakemler: Lawrence Visser, Ruben Wyns, Mathias Hillaert (Belçika)
Trabzonspor : Onana, Melih Kabasakal, Samet Akaydin, Cenk Özkaçar, Cabral, Mendy (Dk. 87 Fabinho), Folcarelli (Dk. 71 Aral Şimşir), Bouchouari (Dk. 71 Pina), Saviolo (Dk. 87 Kuzey Akçay), Salah (Dk. 71 Ozan Tufan), Dju
Hearts : Reus, Borchgrevink (Dk. 44 Kingsley), Fagan-Walcott, McCart, Mato, Miller (Dk. 74 Kerjota), Magnusson, Altena, Guendouz (Dk. 74 McPake), Braga (Dk. 90+2 Kabore), Wilson (Dk. 74 Williams)
Goller: Dk. 32 (Penaltıdan) Salah, Dk. 58 Dju ( Trabzonspor )
Kırmızı kart: Dk. 90+5 Cabral ( Trabzonspor )
Sarı kartlar: Dk. 38 Samet Akaydin ( Trabzonspor ) Dk. 11 Miller, Dk. 20 Borchgrevink, Dk. 90 McPake ( Hearts )
UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Trabzonspor, İskoç ekibi Hearts'ı 2-0 mağlup etti.
58. dakikada Salah ile verkaç yapan Dju'nun ceza alanı içinden sert şutunda top, kaleci Reus'un sağından filelere gitti: 2-0.
83. dakikada Saviolo'nun ceza alanı dışından şutunda kaleci Reus, topu kontrol etti.
90+5'inci dakikada ikinci sarı kartı gören Cabral, oyun dışı kaldı.
Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.