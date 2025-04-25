Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi Yarı Finalinde Salzburg'u Geçerek Finale Yükseldi

Stat: Colovray Spor Merkezi

Hakemler: Jasper Vergoote, Martijn Tiesters, Michael Geerolf

Trabzonspor : Erol Can Çolak, Oğuzhan Yılmaz, Taha Emre İnce, Arda Öztürk, Bican Tibukoğlu, Salih Malkoçoğlu, Boran Başkan, Alihan Erdoğan (Dk. 90+1 Ömer Faruk Karahan), Yiğit Kemal Turan (Dk. 76 Esat Yiğit Alkurt), Ömer Faruk Duymaz (Dk. 88 Furkan Melikşah Özcan), Onuralp Çakıroğlu

Salzburg : Zawieschitzky, Hussauf (Dk. 90 Zabransky), Schuster, Zikovic, Mellberg, Brandtner, Moser, Lukic, Paumgartner (Dk. 88 Bendra), Murillo (Dk. 71 Freund), Camara (Dk. 71 Dobis)

Goller: Dk. 73 Yiğit Kemal Turan, Dk. 89 Boran Başkan ( Trabzonspor ), Dk. 84 Mellberg ( Salzburg )

Sarı kartlar: Dk. 16 Bican Tibukoğlu,Dk. 90 Boran Başkan, Dk. 90+2 Oğuzhan Yılmaz ( Trabzonspor )

UEFA Gençlik Ligi yarı final müsabakasında Trabzonspor, Avusturya temsilcisi Salzburg'u 2-1 yenerek finale yükseldi.

30. dakikada Salzburg'un sol kanattan kazandığı serbest vuruşta Lukic'in ceza sahası içerisine gönderdiği ortada topa iyi yükselen Schuster'in kafa vuruşu yandan auta gitti.

37. dakikada Salzburg penaltı kazandı. Sol kanattan Brandtner'in defans arkasına yaptığı koşuda rakibini engellemek isteyen Taha Emre İnce kayarak yaptığı müdahaleyle rakibini düşürerek penaltıya sebep oldu.

39. dakikada Salzburg penaltı atışından yararlanamadı. Lukic, kullandığı penaltı atışında topu kalenin solundan auta yolladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

73. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan kullanılan taç atışında rakibinden sıyrılan Salih Malkoçoğlu ceza yayındaki Yiğit Kemal Turan'ı buldu. Bu oyuncunun plase vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0.

84. dakikada Salzburg eşitliği sağladı. Sol kanattan Lukic'in kullandığı kornerde arka direkte oluşan karambolde topu önünde bulan Mellberg, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

89. dakikada Trabzonspor yeniden öne geçti. Orta alanda topu kapan Esat, pasında ceza yayının önündeki Boran Başkan'ı buldu. Bu oyuncunun yerden vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bordo-mavili takım, adını finale yazdırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Hami Mandıralı ile 18 Yaş Altı Milli Takım Teknik Direktörü Uğur İnceman da tribünden karşılaşmayı takip etti.