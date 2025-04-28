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Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi Finalinde Barcelona'ya 4-0 Yenildi

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi Finalinde Barcelona'ya 4-0 Yenildi
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UEFA Gençlik Ligi'nin finalinde Trabzonspor, Barcelona karşısında 4-0'lık skorla mağlup oldu. Trabzonspor'un golü Bican Tibukoğlu'ndan gelirken, Barcelona'nın gollerini İbrahim Diarra (2), Andres Cuenca ve Hugo Alba kaydetti.

(ANKARA) - UEFA Gençlik Ligi'nin finalinde Trabzonspor, Barcelona'ya 4-0 mağlup oldu ve turnuvayı ikinci tamamladı. Trabzonspor'un tek golünü Bican Tibukoğlu, Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri ise Ibrahim Diarra (2), Andres Cuenca ve Hugo Alba kaydetti.

UEFA Gençlik Ligi'nin finalinde Trabzonspor, Colovray Sports Centre'da Barcelona ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısını İspanya temsilcisi İbrahim Diarra ve Andres Cuenca'nın attığı gollerle 2-0 önde kapattı.

İspanyol takım ikinci yarıda Hugo Alba Silveria ve İbrahim Diarra'nın attığı gollerle 4-0 öne geçti. Trabzonspor'un tek golünü ise 88. dakikada Bican Tibukoğlu kaydetti.

Kaynak: ANKA / Spor
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