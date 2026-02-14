Haberler

Trabzonspor, büyük maçlardaki galibiyet hasretini dindiremedi

Güncelleme:
Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olarak, İstanbul'un üç büyük takımı karşısında 833 günlük galibiyet hasretini sonlandıramadı. Son 12 lig maçında bu rakiplerine karşı galibiyet alamayan bordo-mavililer, son büyük zaferini Abdullah Avcı ile elde etmişti.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında 833 günlük galibiyet hasretini sonlandıramadı.

İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra galibiyet sevinci yaşayamadı.

Bordo-mavililer, söz konusu rakipleri karşısında çıktığı son 13 lig müsabakasında 3 beraberlik ve 10 yenilgiyle galibiyet göremedi.

Ligde üç büyükler önündeki son 13 karşılaşma

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının ardından 2023-2024 sezonunda Galatasaray'a 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0, evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

Bordo-mavililer, geçen sezon ise Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken Fenerbahçe'ye evinde 3-2, İstanbul'da oynadığı maçlarda ise Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe'ye 4-1, iç sahada sarı-kırmızılı takıma 2-0 yenilerek 11 sezon sonra bu maçları galibiyetsiz kapadı.

Trabzonspor, bu sezon oynadığı ilk büyük karşılaşmasında ise İstanbul'da Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu, Galatasaray ile deplasmanda 0-0, Beşiktaş ile kendi evinde 3-3 berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, bu akşam Fenerbahçe'ye de 3-2 kaybederek söz konusu maçlardaki kötü gidişatını sürdürdü.

Son galibiyet Avcı ile

Trabzonspor, büyük maçlarda son galibiyetini teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde aldı.

Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunun 11. haftasında İstanbul'da Fenerbahçe karşısında 3-2 galip gelerek son büyük galibiyetini yaşadı.

Karadeniz ekibi, daha sonra görev yapan Şenol Güneş ve Fatih Tekke yönetiminde büyük maçlarda galibiyet elde edemedi.

İki kupa finalini de kaybetti

Ligde bu rakiplerine karşı son 12 karşılaşmasını kazanamayan Trabzonspor, bu süreçte iki kez Ziraat Türkiye Kupası finalini kaybetti.

Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş'a 3-2, geçen sezon da Galatasaray'a Gaziantep'te 3-0 mağlup olarak kupa sevinci yaşayamadı.

Süper Kupa yarı finalinde de kaybetti

Trabzonspor, bu sezon Turkcell Süper Kupa yarı finalinde de Galatasaray karşısında kaybetti.

Gaziantep'te oynanan karşılaşmasında bordo-mavililer, sahadan 4-1'lik yenilgi ile ayrılarak finale yükselemedi.

Trabzonspor, üç büyük rakibine karşı Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da olmak üzere son 16 resmi karşılaşmada 3 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
