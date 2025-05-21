Trabzonspor U19 Takımı Şampiyon Oldu

Trabzonspor U19 Takımı Şampiyon Oldu
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TFF U19 Elit A Ligi'nde sezonun bitimine 3 hafta kala Trabzonspor U19 takımı, Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bu başarı, bordo-mavililerin son 5 yıl içindeki 3. şampiyonluğu oldu.

TFF U19 Elit A Ligi'nde sezonun bitimine 3 hafta kala Trabzonspor U19 takımı şampiyon oldu.

U19 Elit A Ligi'nin 37. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor U19 Takımı 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Bordo-mavililer, son 5 yıl içinde 3. kez şampiyon olma başarısı gösterdi.

Söz konusu şampiyonlukla birlikte Trabzonspor U19 Takımı, gelecek sezon UEFA Gençlik Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Bu sezon UEFA Gençlik Ligi'nde final oynayan Karadeniz ekibi, finalde Barcelona'ya kaybederek turnuvayı 2. tamamladı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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