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Trabzonspor U19 Kaptanı Salih Malkoçoğlu: 'En İyi Şekilde Temsil Etmek İstiyoruz'

Trabzonspor U19 Kaptanı Salih Malkoçoğlu: 'En İyi Şekilde Temsil Etmek İstiyoruz'
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Trabzonspor U19 Takımı'nın kaptanı Salih Malkoçoğlu, Buducnost Podgorica galibiyetini ve FK Sarajevo eşleşmesini değerlendirerek, takım olarak başarılı olmak ve ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirtti. UEFA Gençler Ligi'nde gösterecekleri performansa dikkat çekti.

İSTANBUL, TRABZONSPOR U19 Takımı'nın kaptanı Salih Malkoçoğlu, Buducnost Podgorica galibiyetini ve FK Sarajevo eşleşmesini değerlendirdi, Malkoçoğlu, " Trabzonspor'u ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Turu farklı skorlarla geçtik ama galibiyetlerle yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

UEFA Gençler Ligi İkinci turunda Karadağ temsilcisi Buducnost Podgorica'yı 3-1 ve 5-2'lik skorlarla mağlup ederek tur atlayan bordo mavililerin UEFA Gençlik Ligi 3. Tur'daki rakibi Bosna Hersek temsilcisi FK Sarajevo ile oldu. Trabzonspor U19 Takımı, FK Sarajevo ile ilk karşılaşmayı 27 Kasım'da deplasmanda, rövanşı ise 11 Aralık'ta Trabzon'da oynayacak.

'TRABZONSPOR'U VE ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ'

Trabzonspor'un 19 yaşındaki kaptanı Malkoçoğlu, "Trabzonspor'u ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Turu farklı skorlarla geçtik ama galibiyetlerle yolumuza devam etmek istiyoruz. Son 16 turu için en iyisini yapacağız. İyi bir takımız. Ligin son şampiyonuyuz. En önemlisi iyi bir takımız. Bunu iki maçta da gösterdik. FK Sarajevo maçları için de iyi çalışacağız ve turu geçeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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