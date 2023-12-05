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Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda Çorum FK maçına hazır

5 Aralık 2023 21:42 Son Güncelleme: 21:44 Abone Ol

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarın oynayacağı Çorum FK maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklar sona erdi. Takımda sakat futbolcu bulunmuyor. Mücadele Papara Park'ta saat 21.00'de başlayacak ve hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Trabzonspor'un muhtemel 11'i ise Uğurcan - Mehmet Can, Denswil, Benkovic, Eren Elmalı, Mendy, Umut Güneş, Enis Bardhi, Tonio Teklic, Trezeguet, Enis Destan şeklinde olacak.