Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda Çorum FK maçına hazır
Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarın oynayacağı Çorum FK maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklar sona erdi. Takımda sakat futbolcu bulunmuyor. Mücadele Papara Park'ta saat 21.00'de başlayacak ve hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Trabzonspor'un muhtemel 11'i ise Uğurcan - Mehmet Can, Denswil, Benkovic, Eren Elmalı, Mendy, Umut Güneş, Enis Bardhi, Tonio Teklic, Trezeguet, Enis Destan şeklinde olacak.
Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarın oynayacağı Çorum FK maçının hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Türkiye Kupası 4'üncü turunda karşılaşacağı Çorum FK maçının hazırlıklarını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde akşam yapılan antremanla tamamladı. Bordo-mavililerde Fernandes, Mendy, Bakiç, Göktan, Orsic ve Kayserispor maçında sakatlanan Pepe dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Papara Park'ta saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
Trabzonspor'un Çorum FK karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde:
"Uğurcan - Mehmet Can, Denswil, Benkovic, Eren Elmalı, Mendy, Umut Güneş, Enis Bardhi, Tonio Teklic, Trezeguet, Enis Destan"