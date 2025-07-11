Trabzonspor, Tres Anthony Tinkle'i Transfer Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Trabzonspor, ABD'li forvet Tres Anthony Tinkle'i kadrosuna kattı. 29 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Darüşşafaka'da 15,4 sayı, 6,5 ribaunt ve 1,8 asist ortalamasıyla oynadı. Ayrıca, kaptan Ali Can Güney ile de 1 yıllık sözleşme yenilendi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, ABD'li kısa forvet Tres Anthony Tinkle'yi kadrosuna kattı.

Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı "Hoş geldin Tres Tinkle" paylaşımıyla 29 yaşındaki oyuncuyu transfer ettiğini duyurdu.

Geçen sezonu Darüşşafaka formasıyla geçiren ABD'li oyuncu, maç başına 15,4 sayı, 6,5 ribaunt ve 1,8 asistlik istatistikle oynadı.

Trabzonspor, ayrıca kaptan Ali Can Güney ile de 1 sezonluğuna yeniden anlaştı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor
Somer Şef'ten sevgilisine duygusal doğum günü mesajı!

Ünlü şef sevgilisini ilk kez paylaştı! Doğum günü mesajı dikkat çekici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadise Harbiye'yi salladı! Yatakta dans, sahnede duş...

Hadise Harbiye'yi salladı! Yatakta dans, sahnede duş...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.