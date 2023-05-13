Trabzonspor Transfer Çalışmalarına Başladı
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Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı. 8 oyuncunun transfer edilmesi planlanırken, ilk aday Bruno Petkovic oldu.
Transfer dönemlerinde adı Trabzonspor ile anılan Ukraynalı forvet Artem Dovbyk'in gündemde olmadığı ve Trabzonspor'un transfer teklifinde bulunmayacağı öğrenildi. Öte yandan İngiltere Premier Lig ekibi Southampton forması giyen kanat oyuncu Mislav Orsic'in de menajerler tarafından bordo mavili kulübe önerildiği ancak bordo mavili kulübün yüksek maliyeti nedeniyle oyuncu için girişimde bulunamayacağı gelen bilgiler arasında.- İstanbul
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Spor