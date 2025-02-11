İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi

Kar yağışı kenti esir alacak! İstanbul'da eğitime ara
Trump'tan gazı alıp el yükselttiler! İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan 'Gazze'yi ilhak' tehdidi

İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan 'Gazze'yi ilhak' tehdidi
8 yaşındaki Narin cinayeti davasında tutuklanan ağabey Enes Güran için tahliye talebi

Narin davasında ağabey Enes Güran için sürpriz başvuru!
Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı

Deniz 10 metre çekildi, görenler şoke oldu

Trabzonspor, Tim Jabol-Folcarelli'yi Transfer Etti

Trabzonspor, Tim Jabol-Folcarelli'yi Transfer Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Ligue 2 ekibi AC Ajaccio'dan Tim Jabol-Folcarelli'yi ara transfer döneminde kadrosuna kattı. Folcarelli, Trabzon'a gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Trabzonspor, Fransa'nın Ligue 2 ekiplerinden AC Ajaccio forması giyen merkez orta saha oyuncusu Tim Jabol-Folcarelli'yi Trabzon'a getirdi.

Trabzonspor, ara transfer döneminin son gününde Tim Jabol-Folcarelli ile kadrosunu güçlendirdi. Fransa'dan özel bir uçakla saat 19.00 sıralarında Trabzon'a gelen oyuncuyu kulüp yetkilileri karşıladı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Folcarelli, Trabzon'un güzel bir şehir olduğunu belirterek, "Uçaktan gördüğüm kadarıyla güzel bir şehir ve insanlar beni sıcak bir şekilde karşıladı. Geçtiğimiz sezon görüşmeler olmuştu ancak bazı nedenlerden dolayı transfer gerçekleşmemişti. Şimdi burada olduğum için mutluyum" dedi.

Tim Jabol-Folcarelli, " Trabzonspor'un büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Fransa'da yaşayan ve kulübü bilen insanlardan bilgi aldım, hepsi olumlu şeyler söyledi. Rekabet önemli ve güzel bir şeydir, bu takımın ileriye gitmesini sağlar. Hedefim Trabzonspor'a katkı sağlamak ve takımı en yüksek noktaya taşımak" ifadelerini kullandı.

Yeni transfer Tim Jabol-Folcarelli'nin 26 numaralı formayı giyeceği belirtildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Trump saat verdi: Bu yapılmazsa gerçekten kıyamet kopacak
img

İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
img

Rekor kıracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü

Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
Eren Elmalı, Galatasaray'a transfer oldu

Sözleşmesi feshedildi
Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı
Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum

Kaçak inşaatı yıkılan vatandaşın sözleri olayı gölgede bıraktı
İstanbul kar alarmı! Apar topar AKOM'a geçen İmamoğlu saat verip uyardı

Apar topar AKOM'a geçen İmamoğlu saat verip uyardı
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.