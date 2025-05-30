Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'den Gelecek Vizyonu

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'den Gelecek Vizyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor'u yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, takımın gelecekte daha dinamik bir oyun sergilemesi amacıyla önemli hedefler belirledi. Tekke, iyi bir sezon geçirdiklerini ve oyuncularına teşekkür etti.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Onvo Antalyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, "Ön alan baskısını sürekli yapabilen, top kendisindeyken oyun organizasyonlarında daha net ve daha farklı bir takım kurma amacım ve hedefim var. Umarım bu gerçekleşir." dedi.

Tekke, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tekke, karşılaşmanın kendilerinin üstünlüğüyle geçtiğini belirtti.

"İyi oynadığımız bir maçta hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." ifadesini kullanan Tekke, 11 lig maçında iyi performans sergilediklerini ve tüm oyunculara bu nedenle teşekkür ettiğini kaydetti.

Birçok problem olmasına, oluşturulmasına rağmen "çok şey" başardıklarını aktaran Tekke, karşılaşmada 6 Trabzonlu oyuncunun sahada olmasına dikkati çekti.

Geldiği günden bu yana futbolcuların kendisinin dediklerini yapmaya çalıştığını anlatan Tekke, "Dışarıdan insanların bilmediği içeride bir futbol takımı değil insan grubu da vardı. Bunların psikolojik durumu da vardı. Şu an insanların çoğunun yüzü gülüyor. Bu önemli. Değiştirmek kolay değil." dedi.

"Çok büyük iş başardık"

Top rakipte ve kendilerindeyken planlarının olması gerektiğini düşünen bir teknik adam olduğunu aktaran Tekke, "Çok büyük iş başardık. Avrupa kupalarına gidebilir miydik? Evet, olabilirdi ama 11 hafta yetmedi. Sadece Fenerbahçe ve Galatasaray'a mağlup olduk. Üzücü ama totalde değerlendirme yaparsak başarılı bir dönem geçirdik. Odaklanmamız gereken dinamik oyuncu, dinamik bir takım. Ön alan baskısını sürekli yapabilen, top kendisindeyken oyun organizasyonlarında daha net ve daha farklı bir takım kurma amacım ve hedefim var. Umarım bu gerçekleşir." diye konuştu.

Transfer sürecinde gelecekler, gidecekler, kalmak isteyenler gibi birçok sorunla karşılaşacaklarına dikkati çeken Tekke, "Seneye yarışan bir takım inşallah olacak. Ben bu yüzden buradayım. Evlatlarınıza, kendi evlatlarınıza güvenin. Bugün burada oynayan çocuklarınıza güvenin. Bu çocukların güvene ve sürece ihtiyacı var. Bir anda olması mümkün değil. Sabretmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Tekke, gidecek kalacak oyuncularla ilgili isim veremeyeceğini ancak Cihan Çanak'ın seneye takımda kalacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanlığı memur alım şartlarında değişikliğe gitti

Memur alım şartlarında değişiklik
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sorusuna ilk kez cevap verdi

Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sözlerine bomba yanıt
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber

Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber
Potada Beşiktaş Fibabanka, Galatasaray'ı farklı mağlup etti

Derbide büyük fark! Seride öne geçen takım belli oldu
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı

Eşinden boşanmasını göbek atarak kutladı
Şampiyon Galatasaray, ligin son maçında RAMS Başakşehir'i mağlup etti

Şampiyon Galatasaray, ligin son maçında yıldızlarıyla zafere uzandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.