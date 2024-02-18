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Trabzonspor Teknik Direktörü Ahmet Suat Özyazıcı Anıldı

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Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı, vefatının birinci yılında mezarı başında anıldı. Özyazıcı'nın ailesi ve Trabzonspor Kulübü yöneticileri törene katıldı.

Trabzon spor'un teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı, vefatının birinci yılında mezarı başında anıldı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, 18 Şubat 2023'te rahatsızlığı nedeniyle 87 yaşında vefat eden Özyazıcı'nın ailesi tarafından Trabzon Asri Mezarlık'taki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Törene, Özyazıcı'nın ailesi, yakınları ve Trabzon spor Kulübü Genel Sekreter Yardımcısı Derviş Köz katıldı.

Köz, Trabzon spor gerçeğinin mihenk taşlarından biri olan Özyazıcı'nın sadece Türk futbolu değil, dünya futbolunun da en önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, "Ahmet Suat hocamız ile gurur duyuyoruz. Onun önderliğinde elde edilen başarılar, Trabzon'un futbol kenti olarak anılmasına büyük katkı sağlamıştır." ifadesini kullandı.

Başkan Doğan'ın mesajı

Trabzon spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da Ahmet Suat Özyazıcı'nın vefatının birinci yılı nedeniyle yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"(Kupaların efendisi) olarak da adlandırılan Ahmet Suat Özyazıcı sadece Trabzon değil, Türk futboluna da büyük katkılar yapmıştır. Ahmet Suat hocamızın Trabzon spor ile futbola vurduğu damga asırlar boyu unutulmayacaktır. O sadece bir teknik adam, direktör değil, her yönüyle spor adamı ve mükemmel bir insandı. Bu özellikleri de onu, Türk futbolunda Anadolu ihtilalini yaratan takımın lideri olarak tarihe kayıt etmiştir. Rahmet ve minnetle anıyoruz."

Kaynak: AA / Spor

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