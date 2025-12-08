Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneğinden özel gereksinimli bireylere anlamlı ziyaret

Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği, özel gereksinimli bireyleri ziyaret ederek, Trabzonspor maçına götürme sözü verdi.

Dernek Başkanı Bayram Sarayoğlu, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Alim Çelik, Murathan Taşkın ve Selim Pirinç, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nu ziyaret ederek burada özel eğitim kursuna katılan özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi.

Samimi bir ortamda geçen ziyarette Dernek Başkanı Bayram Sarayoğlu, derneğin her zaman özel gereksinimli bireylerin yanında oldukları mesajını vererek, toplumun bu konuya daha fazla duyarlı olmasını ve herkesin birer engelli adayı olduğunu unutmaması gerektiğini vurguladı.

Dernek yöneticileri bir süre sohbet ettikleri özel gereksinimli bireyleri Trabzonspor'un bir maçına götürme sözü verdi.

Sarayoğlu, ziyaretin anısına özel gereksinimli bireylere derneğin Trabzonspor atkısı ile çeşitli hediyeler takdim etti.

Ziyarette, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Özkan Köse ile kurs öğretmenleri Gönül Pirinç ile Esra Pınar da hazır bulundu. - ARTVİN