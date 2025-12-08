Haberler

Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneğinden özel gereksinimli bireylere anlamlı ziyaret

Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneğinden özel gereksinimli bireylere anlamlı ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği, özel gereksinimli bireyleri ziyaret ederek, onları Trabzonspor maçına götürme sözü verdi. Dernek Başkanı Bayram Sarayoğlu, toplumun özel gereksinimlere duyarlılığını artırmak gerektiğini vurguladı.

Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği, özel gereksinimli bireyleri ziyaret ederek, Trabzonspor maçına götürme sözü verdi.

Dernek Başkanı Bayram Sarayoğlu, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Alim Çelik, Murathan Taşkın ve Selim Pirinç, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nu ziyaret ederek burada özel eğitim kursuna katılan özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi.

Samimi bir ortamda geçen ziyarette Dernek Başkanı Bayram Sarayoğlu, derneğin her zaman özel gereksinimli bireylerin yanında oldukları mesajını vererek, toplumun bu konuya daha fazla duyarlı olmasını ve herkesin birer engelli adayı olduğunu unutmaması gerektiğini vurguladı.

Dernek yöneticileri bir süre sohbet ettikleri özel gereksinimli bireyleri Trabzonspor'un bir maçına götürme sözü verdi.

Sarayoğlu, ziyaretin anısına özel gereksinimli bireylere derneğin Trabzonspor atkısı ile çeşitli hediyeler takdim etti.

Ziyarette, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Özkan Köse ile kurs öğretmenleri Gönül Pirinç ile Esra Pınar da hazır bulundu. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bahis soruşturmasında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 29 isim için tutuklama talebi

Futbol dünyasının ünlü isimleri için tutuklama talebi
İşte Metehan Balcı'nın savcılık ifadesi

Metehan'ın bir itirafı, Galatasaray'da ortalığı karıştıracak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı! Yeni hedefi akıllara zarar

2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı
UNRWA merkezine baskın: BM bayrağı indirildi, İsrail bayrağı çekildi

İsrail'den BM'yi kızdıracak hareket! Kendi bayraklarını astılar
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
Meydanlara akın ettiler! Suriye'de 1. yıl coşkusu

Meydanlara akın ettiler! Komşuda Hürriyet Günü coşkusu
İşte 1 senede Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte 1 senede Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Monaco maçına saatler kala Galatasaray'da deprem

Monaco maçına saatler kala Galatasaray'da deprem
title