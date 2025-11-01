Trabzonspor taraftarından Uğurcan Çakır'a küfürlü tezahürat ve dolar tepkisi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray, lig ikincisi Trabzonspor'u sahasında konuk edecek.

UĞURCAN ÇAKIR'A KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT

Zorlu maç öncesinde deplasman tribünündeki yerlerini alan Trabzonsporlu taraftarlar, eski kaptanları Uğurcan Çakır'a yoğun tepki gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar, maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan deneyimli file bekçisine küfürlü tezahüratlarda bulundu. Trabzonsporlu taraftarların uzun yıllar takımlarında forma giyen ve kaptanlık yapan Uğurcan Çakır'a yönelik bu tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

'UĞURCAN ÇAKIR'LI DOLAR GETİRDİLER

Öte yandan RAMS Park'a gelen bir Trabzonspor taraftarının, üstünde Uğurcan Çakır fotoğrafı bulunan dolarlar getirmesi dikkat çekti.

TARAFTARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Öte yandan Uğurcan Çakır, Galatasaray tribünleri tarafından büyük destek gördü. Milli kaleci, Galatasaraylı taraftarların yanına giderek taraftarla birlikte fotoğraf çektirdi.