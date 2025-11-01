Haberler

Trabzonspor taraftarından Uğurcan Çakır'a küfürlü tezahürat ve dolar tepkisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonsporlu taraftarlar, Galatasaray maçı öncesinde ısınmak için sahaya çıkan eski kaptanları Uğurcan Çakır'a küfürlü tezahüratlarda bulundu. Öte yandan taraftarların tribüne üstünde Uğurcan Çakır fotoğrafı bulunan dolarlar getirmesi dikkat çekti.

  • Trabzonspor taraftarları, eski kaptanları Uğurcan Çakır'a küfürlü tezahürat yaptı.
  • Bir Trabzonspor taraftarı, üzerinde Uğurcan Çakır fotoğrafı olan dolarlar getirdi.
  • Uğurcan Çakır, Galatasaray tribünlerinde taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray, lig ikincisi Trabzonspor'u sahasında konuk edecek.

UĞURCAN ÇAKIR'A KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT

Zorlu maç öncesinde deplasman tribünündeki yerlerini alan Trabzonsporlu taraftarlar, eski kaptanları Uğurcan Çakır'a yoğun tepki gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar, maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan deneyimli file bekçisine küfürlü tezahüratlarda bulundu. Trabzonsporlu taraftarların uzun yıllar takımlarında forma giyen ve kaptanlık yapan Uğurcan Çakır'a yönelik bu tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

'UĞURCAN ÇAKIR'LI DOLAR GETİRDİLER

Öte yandan RAMS Park'a gelen bir Trabzonspor taraftarının, üstünde Uğurcan Çakır fotoğrafı bulunan dolarlar getirmesi dikkat çekti.

Trabzonspor taraftarından Uğurcan Çakır'a küfürlü tezahürat ve dolar tepkisi

TARAFTARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Öte yandan Uğurcan Çakır, Galatasaray tribünleri tarafından büyük destek gördü. Milli kaleci, Galatasaraylı taraftarların yanına giderek taraftarla birlikte fotoğraf çektirdi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Tom Barrack: Gazze'deki ateşkes Türkiye olmasaydı gerçekleşmezdi

Trump'ın sağ kolundan tarihi itiraf: Türkiye olmasaydı yapamazdık
Faruk Fatih Özer'in ölümünde yeni detaylar! Banyo kapısına çarşafla asılı halde bulunmuş

Cezaevindeki ölümde yeni detaylar! Gardiyanlar sayımda o halde bulmuş
Eyüpsultan'da marketten küçük çocuğu kaçırmak isteyen şahıs gözaltına alındı

Çocuğunu yanında göremedi, korkunç gerçeği son anda fark etti
4 kişiye mezar oldu! İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni

İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıgltsry GALATASARAY:

Uğurcan onlara para kazandırdı diye tepki gösteriyorlar, bunlarda gram beyin yok

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHcrfyztnkt:

Tamamen terbiyesizlik. Adam tüm samimiyetiyle çok güzel bir açıklama yaparak, iyi de para bırakarak ayrıldı takımdan.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmra Hamed:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur, ancak Limudia'nın platformu ve stratejisi sayesinde istikrarlı kazançlar elde ettim. Onunla başladım ve 262.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, @Mudiatrading Telegram hesabından kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 yaşındaki oğlu ile kardeşini katletti

Aile faciası! Oğlunu ve kardeşini katletti
Bu da sahte yumurta! Yapılan hile ağızları açık bıraktı

Bu da sahte yumurta! Yapılan hile ağızları açık bıraktı
Samia Suluhu Hassan, Tanzanya'da cumhurbaşkanı seçildi

Ülkesinin seçilmiş ilk kadın cumhurbaşkanı oldu
İşte 1 yılda ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte 1 yılda ülkesine dönen Suriyeli sayısı
'İstemiyorum seni defol' diye bağırıp kızını itti! Tepki çeken görüntülere inceleme

Bu nasıl annelik! Görüntünün ardından bakanlık harekete geçti
9 yaşındaki oğlu ile kardeşini katletti

Aile faciası! Oğlunu ve kardeşini katletti
Bu da sahte yumurta! Yapılan hile ağızları açık bıraktı

Bu da sahte yumurta! Yapılan hile ağızları açık bıraktı
Hızını alan Aboubakar dur durak bilmiyor: 3 maçta 5 gole katkı

Dur durak bilmiyor! Neler yapıyorsun öyle Aboubakar
Son 5 maçta dördüncü galibiyet! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si tarih yazıyor

Yolun sonu Premier Lig! Acun'un takımı tarih yazıyor
Cristiano Ronaldo'nun oğlu Junior, kariyerinde bir ilki Türkiye'de başardı

Türkiye ona uğurlu geldi
Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası

Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası
Genoa'da 9 maçta da galibiyet alamayan Patrick Viera ile yollar ayrıldı

9 maçta da galibiyet alamayan ünlü hoca takımdan gönderildi
Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

Mbappe'den Arda için flaş itiraf
Viral olan fotoğrafa AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu'ndan ilginç yorum

Viral olan fotoğrafa AK Partili vekilden çarpıcı paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.