Trabzonspor taraftarından sürpriz şampiyonluk talebi! Fransa'da yer yerinden oynayacak - Haberler

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Trabzonspor taraftarından sürpriz şampiyonluk talebi! Fransa'da yer yerinden oynayacak

Haberler.com - Spor
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Trabzonspor taraftarı, 1 puan almaları halinde şampiyonluğu ilan edecekleri Antalyaspor maçından sonra Eyfel Kulesi'ne bordo-mavi renklerin yansıltılması için başvuruda bulundu.

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Trabzonspor taraftarı, dünyanın dört bir yanında kutlamalar yapmak için hazırlanmaya başladı.

EYFEL KULESİ İÇİN TEKLİF YAPILDI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Şampiyonluğun ardından Paris'teki Eyfel Kulesi'ne bordo mavi renklerin yansıtılması için başvuru yapıldı. Başakşehir maçının ardından organizasyonun gerçekleştirileceği öğrenildi. Taraftarlar Trabzonspor Büyükşehir Belediyesi'ne ilginç teklifler yapıyor. Artık millet bahçesi olarak kullanılan eski Avni Aker Stadına dev ekran konulması fikri büyük destek gördü. Belediyenin ayrıca şehrin meydanlarına dev ekranlar kuracağı belirtildi.

Haberler.com - Spor

Eyfel Kulesi, Trabzonspor, Süper Lig, Fransa, Spor, Haberler

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