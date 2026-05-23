Trabzonspor taraftarları kupa şampiyonu takımlarını coşkuyla karşıladı
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor, kupayı kazandı. Taraftarlar takımı Trabzon Havalimanı'nda meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek kupayı kazanan Trabzonspor'un taraftarları, bordo-mavili takımı havalimanında coşkuyla karşıladı.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından Trabzon'daki taraftarlar, havalimanına giderek takımın gelmesini bekledi.
Burada meşaleler yakıp takımlarının marşını söyleyen taraftarlar, Mustafa Eskihellaç'ın getirdiği şampiyonluk kupasını kaldırıp tezahüratlarda bulundu.
Takım otobüsüne binen oyuncular, meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde havalimanından ayrıldı.
Kaynak: AA / Enes Sansar