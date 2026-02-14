Trabzonspor taraftarı maç biter bitmez çılgına döndü

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Nefes kesen mücadele sonrası Papara Park'ta tribünlerden yükselen tezahüratlar dikkat çekti.

GOL DÜELLOSUNDA KAZANAN FENERBAHÇE

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada sarı-lacivertliler sahadan 3-2'lik skorla ayrıldı. Zorlu deplasmandan 3 puan çıkaran Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü.

TRİBÜNLERDEN "YÖNETİM İSTİFA" TEPKİSİ

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte bordo-mavili tribünlerden "Yönetim istifa" tezahüratları yükseldi. Taraftarlar hem alınan mağlubiyete hem de kulüp yönetimine tepki gösterdi. Karşılaşma sonrası yaşanan bu protesto, Trabzonspor camiasında hareketli günlerin habercisi olarak yorumlandı.