Trabzonspor taraftarı maç biter bitmez çılgına döndü
Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti; maç sonunda bordo-mavili taraftarlar "Yönetim istifa" tezahüratlarıyla yönetime sert tepki gösterdi.
- Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.
- Trabzonspor taraftarları maçın bitiş düdüğüyle birlikte 'Yönetim istifa' tezahüratları yaptı.
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Nefes kesen mücadele sonrası Papara Park'ta tribünlerden yükselen tezahüratlar dikkat çekti.
GOL DÜELLOSUNDA KAZANAN FENERBAHÇE
Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada sarı-lacivertliler sahadan 3-2'lik skorla ayrıldı. Zorlu deplasmandan 3 puan çıkaran Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü.
TRİBÜNLERDEN "YÖNETİM İSTİFA" TEPKİSİ
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte bordo-mavili tribünlerden "Yönetim istifa" tezahüratları yükseldi. Taraftarlar hem alınan mağlubiyete hem de kulüp yönetimine tepki gösterdi. Karşılaşma sonrası yaşanan bu protesto, Trabzonspor camiasında hareketli günlerin habercisi olarak yorumlandı.