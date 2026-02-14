Haberler

Trabzonspor taraftarı maç biter bitmez çılgına döndü

Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti; maç sonunda bordo-mavili taraftarlar "Yönetim istifa" tezahüratlarıyla yönetime sert tepki gösterdi.

  • Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.
  • Trabzonspor taraftarları maçın bitiş düdüğüyle birlikte 'Yönetim istifa' tezahüratları yaptı.

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Nefes kesen mücadele sonrası Papara Park'ta tribünlerden yükselen tezahüratlar dikkat çekti.

GOL DÜELLOSUNDA KAZANAN FENERBAHÇE

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada sarı-lacivertliler sahadan 3-2'lik skorla ayrıldı. Zorlu deplasmandan 3 puan çıkaran Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü.

TRİBÜNLERDEN "YÖNETİM İSTİFA" TEPKİSİ

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte bordo-mavili tribünlerden "Yönetim istifa" tezahüratları yükseldi. Taraftarlar hem alınan mağlubiyete hem de kulüp yönetimine tepki gösterdi. Karşılaşma sonrası yaşanan bu protesto, Trabzonspor camiasında hareketli günlerin habercisi olarak yorumlandı.

Yıllarca unutulmayacak derbinin galibi Fenerbahçe

Yıllarca unutulmayacak derbinin galibi Fenerbahçe
