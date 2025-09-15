Trabzonspor Taraftarı, Kedisi Tom ile Stadyuma Gitti

TRABZONSPOR taraftarı Evren Yolcu'nun özel tasarımlı bordo mavili forma giydirip, omzunda gezdirerek, ekran başında maçları birlikte izlediği kedisi 'Tom'un stadyuma alınması için başlattığı afişli çağrı karşılık buldu. Trabzonspor Kulübü, Yolcu ile kedisinin tribünden maç izlemesine özel izinle olanak sağladı. Hayali gerçekleştiği için mutlu olduğunu söyleyen Yolcu, "Tom, bu anı ve duyguyu tıpkı gerçek bir Trabzonspor taraftarı gibi yaşadı" dedi.

Kentte belediyede görev yapan fanatik Trabzonspor taraftarı Evren Yolcu, özel tasarımlı bordo mavili forma giydirip, kaşkol takarak omzunda gezdirdiği, ekran başında Trabzonspor'un maçlarını birlikte izlediği kedisi 'Tom'un stadyuma alınması için 8 ay önce sokakta aydınlatma direklerine yapıştırdığı afişlerle çağrıda bulundu. Trabzonspor Kulübü, Yolcu'nun, 2 aylıkken sahiplendiği Tom'un fotoğraflarının yer alıp üzerine, 'Ben ne zaman stada gireceğim?' yazılı afişlere kayıtsız kalmadı. Bordo mavili kulüp, Yolcu ile kedisinin, tribünden maç izlemesine olanak sağladı. Evcil hayvanların stadyuma alınmaması nedeniyle bugüne kadar maçları yalnızca televizyondan izleyebilen 'Tom', özel izinle, sahibiyle birlikte maç için stada alındı. Trabzonspor'un forma tanıtım reklamında rol alarak bordo mavililerin gönlünde taht kuran 2 yaşındaki Tom, tek seferliğine özel izinle tribünden Süper Lig'in 4'üncü haftasında 1-1'lik skorla sona eren Trabzonspor-Samsunspor maçını izleme imkanı buldu. Tom'un bordo mavili formasıyla sahibinin omzunda maç izlediği görüntüler, sosyal medyada ilgi topladı.

'HAYALİMİZ GERÇEK OLDU'

Evren Yolcu, hayali gerçekleştiği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Tom, Trabzonspor'un forma reklamında oynamıştı. Ben de kulüpten küçük bir ricada bulunmuştum. Tek maç dahi olsa Tom'un stadyumda maç izlemesi için Demirören Haaber Ajansı aracılığıyla da çağrıda bulunmuştum. Afişler bastırıp sokaklara asmıştım. Taleplerde bulunarak yardımcı olunmasını istemiştim. Sonunda taleplerimiz karşılandı. Trabzonspor kabul etti. Bu yüzden çok mutluyum. Uzun zaman üstüne hayalimizin gerçek olması adına Tom ve ben çok mutluyuz. 1 kere dahi olsa hayalimiz gerçek oldu. Tom da bu anı ve duyguyu tıpkı gerçek bir Trabzonspor taraftarı gibi yaşadı" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON,