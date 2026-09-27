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Trabzonspor, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi 5. haftasında Sultanbeyligücü'nü 2-1 yendi

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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Trabzonspor, Kadir Özcan Tesisleri'nde Sultanbeyligücü'nü 2-1 yendi. İlk yarısı golsüz biten maçta Sultanbeyligücü 51. dakikada öne geçti, Trabzonspor 70 ve 85. dakikalarda attığı gollerle kazandı.

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Sultanbeyligücü'nü 2-1 yendi.

Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Sultanbeyligücü, 51. dakikada Şehriban Dülek'in golüyle 1-0 öne geçti.

Trabzonspor, 70. dakikada Fatma Kara Gültekin'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Bordo-mavililer, 85. dakikada Donjeta Halilaj'ın golüyle 2-1 öne geçti.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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