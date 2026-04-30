Trabzonspor, Süper Lig'in 'kafa golü' rekortmeni oldu

Trendyol Süper Lig'de hücum gücüyle öne çıkan Trabzonspor, attığı 58 golün 20'sini kafa vuruşlarıyla kaydederek, 'bir sezonda en fazla kafa golü atan takım' ünvanının sahibi oldu. Ligde bu alanda bir önceki rekor 19'ar kafa golüyle yine bordo-mavili takım ve Beşiktaş'a aitti.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, Galatasaray maçı sonrası oynadığı 3 maçı kazanamadı. Alanyaspor ve Başakşehir ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer Konyaspor'a ise mağlup oldu. Takımın tek golü ise Augusto'nun kafasından geldi. Kafa vuruşlarıyla skor üretmeye devam eden bordo-mavililer, henüz sezon tamamlamadan kafa ile attığı gol sayısını 20'ye çıkardı ve bu alanda Süper Lig'de rekor kırdı.

2.01'lik Onuachu kafa ile daha çok attı

Sakatlığı nedeniyle Alanyaspor maçında forma giyemeyen Paul Onuachu, son 2 haftada Başakşehir ve Konyaspor kalelerini boş geçti. Trabzonspor'un hava toplarındaki üstünlüğünün en önemli etkenlerinden birisi olan 2.01'lik Nijeryalı golcü, 22 golle ligde krallık yarışında zirvede yer alırken, söz konusu gollerin 9'unu kafa ile kaydetti. 6 penaltı golüne imza atan Onuachu, 7 golü ise ayak ile attı.

Onuachu'yu, Augusto takip etti. 5 kafa golü atan Brezilyalı futbolcunun yanı sıra savunmadan hücuma destek veren Nwaiwu 3, Stefan Savic ve Ozan Tufan 1'er gole imza attı. Sezon içinde takımdan ayrılan Sikan da 1 kez kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı.

Gollerin yaklaşık yüzde 34 kafa ile geldi

Uzun boylu ve fiziksel olarak güçlü oyuncularını etkili kullanan Trabzonspor, özellikle duran toplarda ve kenar ortalarında rakip savunmalara zor anlar yaşattı. Hava toplarındaki bu üstünlük, skorlara da yansıdı. Bordo-mavililer birçok maçta kilidi açan ya da sonucu belirleyen golleri kafa vuruşlarıyla buldu. Karadeniz ekibi gollerin yaklaşık yüzde 34'nü hava toplarından buldu.

Rekoru ele geçirdi

Trendyol Süper Lig'de daha önce bir sezonda en fazla kafa golü atan takımlar arasında 2014-2015 sezonunda Trabzonspor ve 2017-2018 sezonunda Beşiktaş, 19'ar golle zirvede yer alıyordu. Bordo-mavililer, bu sezon kaydettiği 20 kafa golüyle söz konusu eşiği aşarak rekorun yeni sahibi oldu. - TRABZON

