Trabzonspor, Kasımpaşa ile 1-1 Berabere; Salah İlk Maçına Çıktı

(İSTANBUL) - Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililerin yeni transferi Mohamed Salah, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayıp 58. dakikada oyuna girdi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede Trabzonspor, 43. dakikada Saviolo'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı üstün tamamladı.

Kasımpaşa, 56. dakikada kazandığı penaltıyı Benedyczak'ın gole çevirmesiyle skora denge getirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

SALAH İLK KEZ FORMA GİYDİ

Trabzonspor'da Mohamed Salah, Kasımpaşa karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. Mısırlı yıldız, 58. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa ile Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor sezona birer puanla başladı.

Ligin ikinci haftasında Kasımpaşa deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak, Trabzonspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.

Kaynak: ANKA