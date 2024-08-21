Üye Girişi
Haberler

Trabzonspor St. Gallen maçı için İsviçre'ye gitti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında St. Gallen ile oynayacağı maç için İsviçre'ye özel uçakla gitti. Kafilede sakatlığı bulunan Nwakaeme yer almazken, yeni transfer Batagov takımla birlikte götürüldü.

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda St. Gallen ile oynayacağı maç için bu sabah özel uçakla İsviçre'ye gitti.

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında 22 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı St. Gallen maçı hazırlıklarını dün akşam saat 18.00'de yaptığı antrenmanla sürdüren Trabzonspor, bu sabah saat 10.25'de İsviçre'nin Zürih kentine uçmak üzere Trabzon Havalimanı'na geldi. Kafilede dünkü antrenman sırasında sol bacağında ağrı hisseden ve çekilen MR'ında sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilen Anthony Nwakaeme yer almazken, yeni transfer Arseniy Batagov takımla birlikte götürüldü.

Bordo-mavili kafilede şu futbolcular yer aldı:

"Uğurcan Çakır, M.Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Serkan Asan, Borna Barisic, Arif Boşluk, Stefan Savic, Salih Malkoçoğlu, Rayyan Baniya, Arseniy Batagov, Stefano Denswil, John Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Batista Mendy, Enis Bardhi, Umut Güneş, Edin Vişça, Cihan Çanak, Trezeguet, Mislav Orsic, Poyraz Yıldırım, Enis Destan ve Denis Draguş"

Öte yandan Trabzonspor saat 20.00'de Kybunpark'ta yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor Konferans İsviçre trabzon Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Sibil Çetinkaya kimdir? Sibil Çetinkaya kaç yaşında, nereli? Sibil Çetinkaya hayatı ve kariyeri... 2024 PTT personel alım yapacak mı? PTT personel alımı yapacak mı, tarihler açıklandı mı? GS maçı ne zaman? Young Boys- Galatasaray maçı şifresiz mi? Esra Erol ne zaman başlıyor? Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlıyor? Esra Erol'da hangi gün başlayacak, yeni sezon ne zaman? Manisa'da ne oldu? Sokak ortasında hamile eski eşini dövdü! Şahıs tutuklandı mı? ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI: Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman açıklanır? Ücretli öğretmenlik başvuruları bitti mi? 21- 22 Ağustos hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 21 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 21 Ağustos Aslan, terazi, koç, akrep, kova, balık burcu yorumu... DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS bugün açıklanır mı? 16 Ağustos DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? TRT Spor yayın akışı 21 Ağustos! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! BİM AKTÜEL 23 AĞUSTOS BİM kataloğu indirimli ürünler! 23 Ağustos Cuma kataloğu yok mu, bu hafta satışa çıkmayacak mı? Özgür Özel'in ayağına ne oldu? CHP lideri Özgür Özel'in sağlık durumu nasıl? BEŞİKTAŞ- LUGANO MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? Beşiktaş- Lugano maçı saat kaçta? Roblox ne zaman açılacak? 21 Ağustos Çarşamba Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... GELİNİM MUTFAKTA 21 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? Resmi Gazete bugün (21 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 21 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 21 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?
title