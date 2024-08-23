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Trabzonspor, St. Gallen ile berabere kaldı

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UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında Trabzonspor, İsviçre deplasmanında St. Gallen ile golsüz berabere kaldı. Maçta birçok gol pozisyonu yaşandı ancak gol sesi çıkmadı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında Trabzonspor, İsviçre deplasmanında St. Gallen ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

66. dakikada Visca'nın ortasında Trezeguet'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

87. dakikada St. Gallen'in kullandığı köşe atışında Geubbels'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Pozisyon sonrası VAR'a giden hakem Miguel Noguera, faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

Hakemler: Miguel Nogueira, Pedro Martins, Paulo Bras

St. Gallen: Lawrence Ati, Jordi Quintilla (Stevanovic dk. 34), Witzig (Ruiz dk. 72), Okoroji, Ambrosiui, Vallci, Faber, Toma (Csoboth dk. 72), Geubbels, Akolo (Cisse dk. 72), Görtler

Yedekler: Watkowiak, Dumrath, Stanic, Joachim, Diaby, Konietzke, Milosevic

Teknik Direktör: Enrico Maassen

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Ozan Tufan, Savic, Denswill, Barisic, Mendy (Umut Güneş dk. 84), Okay Yokuşlu (Lundstram dk. 63), Bardhi (Cihan Çanak dk. 73), Visca, Orsic (Trezeguet dk. 63), Enis Destan (Draguş dk. 84)

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Muhammet Taha Tepe, Baniya, Serkan Asan, Arif Boşluk, Batagov, Poyraz Yıldırım

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sarı kartlar: Okay Yokuşlu, Barisic, Abdullah Avcı (Trabzonspor), Ruiz (St. Gallen) - ZÜRİH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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