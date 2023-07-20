Trabzonspor, Slovenya'da kamp çalışmalarını sürdürüyor

Trabzonspor, yeni sezon öncesi Slovenya'da yurt dışı kamp çalışmalarının ikinci etabını sürdürüyor. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda bazı oyuncuların sakatlıkları nedeniyle katılamadığı belirtildi. Bundesliga'dan transfer edilen Göktan Gürpüz ise antrenmanda yer aldı. Ayrıca, kaleci antrenörü olarak Sandro Zufic'in göreve başladığı açıklandı.

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarının ikinci etabını Slovenya'da sürdürüyor.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde, Slovenya Futbol Federasyonuna ait sahada gerçekleştirilen antrenmana, belinde ağrı bulunan Siopis ile tedavisi için İspanya'ya giden Fernandez katılmadı. Sağ kasığında ağrı hisseden Umut Bozok ise antrenmanda koşu yaptı.

Antrenman yaklaşık 1 saat sürerken bordo-mavili oyuncular, hücum organizasyonları üzerinde durdu. Son bölümde teknik direktör Bjelica, futbolculara şut çalıştırdı.

Bu arada, Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'dan transfer edilen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Göktan Gürpüz de antrenmanda yer aldı.

Kaleci antrenörü Sandro Zufic oldu

Bordo-mavili takımdan ayrılan kaleci antrenörü Alper Boğuşlu'nun yerine son olarak Dinamo Zagreb'de çalışan Sandro Zufic'in görev alacağı bildirildi.

İlk antrenmanında görev alan Zufic, kaleciler Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu ve Onuralp Çevikkan ile bir çalışma gerçekleştirdi.